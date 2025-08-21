Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan ilçesinin Hacıveliler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.