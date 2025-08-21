Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor - MUĞLA