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Muğla'da Orman Yangını, Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Muğla'da Orman Yangını, Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü
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Dalaman ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bazı evler alevlere teslim oldu. Yangın söndürme ekipleri müdahaleye devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken, mahalledeki bazı ev ve damların alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın şiddeti ile büyürken bazı ev daların alevlerden etkilendiği öğrenildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için karadan müdahaleleri sürdürürken, bölgeye tankerlerle su taşındığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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