Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangınına ekiplerin havadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Köyceğiz'e en uzak kırsal mahallelerden birisi olan ve Denizli sınırında yer alan Otmanlar Mahallesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye yer ve hava ekipleri sevk edildi. Karadan söndürme çalışmasının yapılmasının güç olduğu sarp arazide devam eden orman yangınına havadan sadece helikopterler müdahale edebildi.

Hava ekiplerinin sık sık sorti yaparak yapması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor. - MUĞLA