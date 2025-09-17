Haberler

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, havadan gerçekleştirilen müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, zorlu arazi nedeniyle yangına helikopterle müdahale etti ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangınına ekiplerin havadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Köyceğiz'e en uzak kırsal mahallelerden birisi olan ve Denizli sınırında yer alan Otmanlar Mahallesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye yer ve hava ekipleri sevk edildi. Karadan söndürme çalışmasının yapılmasının güç olduğu sarp arazide devam eden orman yangınına havadan sadece helikopterler müdahale edebildi.

Hava ekiplerinin sık sık sorti yaparak yapması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
