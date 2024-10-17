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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Okçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları yoğun şelilde devam etti. Bölgede yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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