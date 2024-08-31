Muğla'da Mega Yatın Çarptığı Motoryatın Kaptanı Konuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, milyon dolarlık yatın çarptığı "AMEY" adlı motoryatın kaptanı Cemal Demir, "Mega yat karaya da vurabilirdi ama bizim yatımıza çarpmayı tercih etti" dedi.

Dün, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında, "ICE" isimli mega yat, "AMEY" adlı motoryata arkadan çarptı. Çarpışma sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Amey isimli motoryatın Kaptanı Celal Demir olay anlarını anlattı.

"Mega yat karaya da çarpabilirdi"

Kaptan Cemal Demir, yaşanan kaza hakkında yaptığı açıklamada, "Mega yat karaya da çarpabilirdi, ancak yata çarpmayı tercih etti" dedi. Kaza anını anlatan Demir, "Biz Hacımelhem Koyu'nda demirlemiştik. Bölge, teknelerin demir atmak için sıkça kullandığı bir alandır. Tüm gerekli işaretlemeleri yapmış, güvenliği sağlamıştık. Bir anda büyük bir teknenin hızla üzerimize geldiğini gördüm. Karaya gitmek yerine direkt üzerimize yöneldi ve çarptı. Bu dümen kitlenmesi değil, başka bir tercih" şeklinde konuştu.

"Denizde ihmale yer yok"

28 yıllık deneyimli kaptan Demir, denizde ihmale yer olmadığını vurgulayarak, "Denizde hiçbir şey şaka kaldırmaz. Bu tür teknelerde resetleme düğmeleri vardır, neden kullanmadıklarını bilmiyorum. Kornayla uyarı verseydi belki kaçma fırsatımız olabilirdi. Ancak hiçbir şey yapamadan çarpmanın şiddetiyle sarsıldık. Halatları kesmeye çalıştım, sancak halatını kesebildim. Ardından tekne altımıza girdi ve bizi geçti. Teknemizde 5 mürettebat ve 7 misafir vardı, şans eseri yaralanan olmadı" dedi.

150 milyon dolarlık mega yatın sahibi sır gibi saklanıyor

Olayın ardından, 150 milyon dolar değerindeki "ICE" isimli mega yatın geçmişi de dikkat çekti. Yatın, Rus oligark Süleyman Kerimov tarafından 2015 yılında Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue'ye satıldığı öğrenildi. Yatın içindeki isimler ise sır gibi saklanıyor.

AMEY isimli motoryat kazanın ardından Yalıkavak Marina çekek alanına çekilerek, yattaki hasar tespiti yapılacak. ICE isimli mega yatta ise kayda değer bir hasar oluşmadığı görüldü. - MUĞLA