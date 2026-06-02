Mayıs ayında 41 uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayında düzenlediği 196 narkotik operasyonunda 41 uyuşturucu tacirini tutukladı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muğla genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarında, 3 kilo 967 gram esrar,

2 kilo 119 gram skunk, 2 kilo 109 gram kokain, 389 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 112 gram metamfetamin, 2535 adet sentetik ecza, 69 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai),

50 adet captagon, 46 adet ecstasy ve suçta kullanıldığı ileri sürülen 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 260 bin 025 TL,

337 dolar, 435 Euro, 20 Hong Kong Doları ve 10 Makedonya Dinarı ele geçirildi.

Mayıs ayı raporuna göre operasyonlar neticesinde toplamda 240 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. 56 şahsa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 183 şahsa 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' ve bir şahsa 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkarılan 41 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken,8 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
