Muğla'da Kumar Baskınında 6 Kişiye 55 Bin TL Cezai İşlem

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplamda 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları kontrollerde, işletme içerisinde 1 adet poker masası, masanın etrafında 6 kişinin kart oyunu oynadığı, masanın üzerinde casino pulu olarak tabir edilen pulların ve okey taşlarının olduğu, oyun oynayan 1 kişinin de kapalı alanda puro içtiğini tespit etti. Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa ayrı ayrı 9 bin 247'şer TL olmak üzere toplamda 55 bin 482 TL idari para cezası, puro içtiği tespit edilen şahsa 1406 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA