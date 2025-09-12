Haberler

Muğla'da Kereste Deposunda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'da Kereste Deposunda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir kereste deposunda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kereste deposundaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Zorlar Mahallesi çevre yolu üzerindeki bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan helikopter desteğiyle de söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.