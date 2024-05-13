Üye Girişi
Haberler

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi 50 gün sonra bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinden, eski eşi Şaban Ataş'ın kaybolma vakasıyla Müge Anlı'nın televizyon programına katılan Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek cesedin yerini söyledi. Ekiplerin Seydikemer ilçesinde boş bir arazide yaptığı incelemeler sonucu Ataş'ın cesedi, taşlarla örtülmüş halde bulundu. Olayla ilgili ölen kişinin eski eşi Karabulut'un da arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, 50 gün sonra üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu.

CİNAYETİ MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA İTİRAF ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

CESEDİ 50 GÜN SONRA BULUNDU

Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü." dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emine Karabulut Seydikemer Müge Anlı 22 Mart Kavga Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 13 Mayıs Ömer bu hafta yok mu 2024? Aziz Yıldırım hangi kanalda? Aziz Yıldırım konuşması 13 Mayıs Canlı izle! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı? (VİDEO) Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkan adaylığı açıklaması Cleveland Cavaliers Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 14 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı, kaç kaç bitti? 9 Mayıs Pazartesi kaptanlar kim oldu? Survivor kim kazandı? 13 Mayıs Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Siyah cenaze aracı nedir? TikTok'ta gündem olan siyah cenaze arabası olayı anlamı ne? Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi?
Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title