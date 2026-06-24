Kamyona arkadan çarpan genç sürücü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Düğerek yolu Zihni Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta seyir halinde bulunan 48 AUM 203 plakalı kamyona, aynı istikamette ilerleyen M.E.D. yönetimindeki 48 KM 525 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.E.D. yaralandı. Otomobilin hızlı olması sebebiyle yolda metrelerce fren izi oluştu.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı