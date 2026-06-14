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Muğla'da Güzellik Merkezinde Silahlı Kavga: Polis Memuru Şehit Oldu, 2 Kişi Ağır Yaralı

Muğla'da Güzellik Merkezinde Silahlı Kavga: Polis Memuru Şehit Oldu, 2 Kişi Ağır Yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir güzellik merkezinde astsubay G.Y.'nin, KADES ihbarına gelen polis memuru Tayfun Baş ve boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru şehit oldu, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan intihar girişiminde bulundu ve hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit olurken, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeciliğini H.S.'nin yaptığı iş yerinden gelen KADES ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İddiaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Y.; ihbar üzerine iş yerine gelen polis memuru Tayfun Baş ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş etti. G.Y., daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan G.Y. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; polis memuru Tayfun Baş ile H.S. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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