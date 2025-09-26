Haberler

Muğla'da JİHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 210 Kilogram Ele Geçirildi

Muğla'da gerçekleştirilen Jandarma İHA destekli operasyonla 210 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonu duyurarak bu tür mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Muğla'da JİHA destekli Uyuşturucu operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken satıcı olduğu tespit edilen 2 kişi Jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Muğla açıklarında gerçekleştirilen başarılı bir deniz operasyonunun detaylarını duyurdu. Jandarma İHA (JİHA) destekli takip sonucu uluslararası uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuruldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nın koordineli çalışmaları neticesinde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekne, JİHA'lar (Jandarma İnsansız Hava Araçları) ile saniye saniye izlendi ve ardından denizden operasyon için düğmeye basıldı.

JİHA destekli hassas takip sonucu teknede yapılan aramalarda, 210 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi taşıyan 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya'dan tebrik ve kararlılık vurgusu

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti. Paylaşımında; Muğla Valiliği, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma İHA Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı yüzer unsurlara teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

