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Haziran ayında jandarma ekiplerince 213 kişi tutuklandı

Haziran ayında jandarma ekiplerince 213 kişi tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Haziran ayında düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan 182 kişi ve yakalama kararı bulunan 31 kişi olmak üzere toplam 213 şahsı tutukladı. 13 bin 377 devriye yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalarda değişik suçlardan 182, yakalama kararı bulunan şahıslardan da 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri Haziran ayında 13 bin 377 devriye gerçekleştirirken, 112 bin 308 şahıs ve 9 bin 556 araç kontrol edildi.

Arandığı tespit edilen dolandırıcılık suçundan 68 kişi, hırsızlık suçundan 31, kaçakçılık suçundan 18, uyuşturucu madde suçundan 47 ve diğer suçlardan 430 şahıs olmak üzere toplam 594 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 182'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalama kararı ile aranan toplam 36 şahıs yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca 31 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, çocukların cinsel istismarı, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarında azalma meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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