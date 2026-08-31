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Jandarmadan Bir Haftalık Denetim: 58 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarmadan Bir Haftalık Denetim: 58 Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 29 bin 981 şahıs ve 2 bin 983 aracı kontrol etti. Çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT timleri ise haklarında yakalama kararı bulunan 12 şahıstan 9'unun tutuklanmasını sağladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 981 şahıs ve 2 bin 983 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalanırken, 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24-30 Ağustos tarihleri arasında jandarma ekiplerince toplam 3 bin 64 devriye gerçekleştirilirken, yapılan uygulamalarda 29 bin 981 şahıs ile 2 bin 983 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 58 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların; 1'inin dolandırıcılık, 4'ünün hırsızlık, 7'sinin narkotik suçları, 5'inin kaçakçılık ve 41'inin ise diğer suçlardan arandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıslardan 24'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Jandarma Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 12 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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