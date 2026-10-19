Muğla'da jandarma denetiminde 24 bin 406 araç kontrol edildi, 45 ehliyet geri alındı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 bin 406 araç kontrol edilirken, 45 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürdü. 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 24 bin 406 araç kontrol edildi.

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 217 sürücü hakkında işlem yapılırken, 2 bin 314 sürücüye trafik eğitimi verildi. Ayrıca 45 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 21 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı