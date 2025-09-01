Muğla'da Huzur ve Güvenlik İçin Kapsamlı Önlemler Alınıyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu belirterek, 2025 yılının ilk yedi ayına ait güvenlik verilerini paylaştı. Vali Akbıyık, trafik denetimlerinden uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede yürütülen kapsamlı çalışmaları anlattı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Akbıyık, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurguladı. Terörle mücadele, organize suçlar, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi konularda etkin operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Menteşe başta olmak üzere, il genelinde 7 mobil göç aracıyla kontrol noktaları ve yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu yerlerde denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Trafik denetimlerinden çarpıcı rakamlar

Vali Akbıyık, 2025 yılı trafik denetimlerinde ulaşılan çarpıcı rakamları şöyle sıraladı: 1 milyon 541 bin 778 araç denetlendi. 244 bin 160 sürücüye idari para cezası kesildi. 24 bin 30 araç trafikten men edildi. 5 bin 363 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Motosiklet kullanıcılarına yönelik yürütülen denetim ve eğitim çalışmalarına da değinen Akbıyık, 246 bin 659 motosikletin denetlendiğini ve 70 bin 511 sürücüye ceza kesildiğini ifade etti. Ayrıca "KASKOM" ve "Kaskın Kapalı, Yolun Açık Olsun" projeleriyle 98 bin 415 kişinin bilgilendirildiğini, 14 bin 24 kişiye ise pratik ve teorik sürüş eğitimleri verildiğini ekledi. Tarım araçlarının karıştığı kazaları azaltmak için başlatılan "Evin Sensiz, Tarım Sessiz Kalmasın" projesi kapsamında ise 9 bin 898 sürücüye eğitim verildiğini belirtti.

Uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele konusunun en öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Vali Akbıyık, "Narko Rehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" gibi projelerle 2 bin 912 gence ve 2 bin 350 anne ve anne adayına eğitim verildiğini söyledi. Dijital dolandırıcılıkla mücadelede de "Siberay Projesi" kapsamında 1180 kişiye bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Okul güvenliği konusunda da kapsamlı denetimlerin devam ettiğini belirten Akbıyık, 2 bin 331 okul servis aracının denetlendiğini ve okul çevrelerindeki metruk binalar, parklar ve işyerlerinde kontrollerin artırıldığını ifade etti.

Kadın ve turizm güvenliği öncelikli konular arasında

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasının tanıtımıyla 17 bin 295 kadına ulaşıldığını aktaran Vali Akbıyık, "Kadına El Kalkamaz" projesiyle de 10 bin 476 erkeğe bilgilendirme yapıldığını belirtti. Turizm güvenliği çerçevesinde ise ruhsatsız müzik yayını yapan ve kaldırım işgali yapan işletmelere idari para cezaları uygulandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 1130 tekne ve yatın denetlendiğini bildirdi.

Son olarak, orman yangınlarının önlenmesi için özel harekat ve jandarma komando birliklerinin orman ekipleriyle birlikte devriye görevi yürüttüğünü duyuran Vali, bu çalışmalar kapsamında 30 bin 801 kişinin ve 10 bin 758 aracın sorgulandığını açıkladı.

Vali Akbıyık, tüm güvenlik güçlerine ve projelerde yer alan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olmaya devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA