Muğla'da Helikopter Kazasında ATT Personeli Hayatını Kaybetti

Muğla'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT personeli Selçuk Soykan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi. Soykan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Antalya'ya gelmek üzere havalandığı sırada kaza yapan ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın törenle toprağa verilecek

Antalyalı olan ve memleketinde görev yapa ATT personeli Selçuk Soykan'ın yakınlarına acı haber verildi. Evli ve en büyüğü 10 yaşında 3 erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Selçuk Soykan'ın Kepez'deki ikametinin balkonuna Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu. Selçuk Soykan'ın acı haberini alan eşi ve annesi, yakınları tarafından teselli edildi. Soykan'ın cenazesini almak üzere ağabeyinin kazanın yaşandığı Muğla'ya gittiği ve yarın Antalya'da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Soykan'ın toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA