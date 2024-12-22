Muğla'da Helikopter Kazası İncelemeleri Devam Ediyor

Kaza kırım ekipleri helikopter kazası bölgesinde incelemede bulunuyor

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazası bölgesinde kaza kırım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2'si pilot, 1 doktor ve bir personel hayatını kaybetmişti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Kaza kırım ekipleri çalışma başlattı

Akşam saatlerinde Sivil Havacılık Müdürlüğü'ne bağlı Kaza Kırım ekibi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı. Ekipler önce helikopterin çarptığı bina içerisinde ardından helikopterin düştüğü alanda ve helikopter üzerinde incelemede bulundu.

Ekipler çalışmalarını tamamlarken, ilerleyen saatlerde Türk Havacılık Uzay Sanayi ekiplerinin de bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı ardından enkazın alandan kaldırılacağı öğrenildi.

Ayrıca Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan kazayla ilgili olarak iki savcının görevlendirildiği belirtildi.