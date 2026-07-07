Haberler

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve sahte alkol denetimleri sürüyor

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve sahte alkol denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Haziran ayında 113 uyuşturucu olayı meydana geldi. Olaylarda 118 şahıs yakalanırken, 6'sı tutuklandı, 5'ine adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, sentetik hap, kenevir bitkisi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca 33 kaçakçılık olayında 33 şüpheliye işlem yapıldı, sahte alkol, kaçak parfüm, sigara ve elektronik sigara gibi ürünler yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alalında Haziran ayında 113 uyuşturucu olay meydana geldi. Bu olaylarda 118 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklanırken, 5 şahsa adli kontrol tedbiri ile uygulandı.

Gerçekleşen olaylarda 1.096 gram sentetik kannabinoid-bonzai, 814 gram kubar esrar, 625 adet sentetik ecza hap, 125 kök kenevir bitkisi, 100 gram skunk esrar, 110 gram kenevir tohumu, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 240 TL para ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alalında 33 KOM olayı meydana geldi. 33 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, bir şüpheli şahsa adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

Yapılan arama çalışmalarında 270 litre sahte/kaçak alkol, 107 kg tütün, 2 bin 504 adet kaçak parfüm, 6 bin 060 adet içi doldurulmuş makaron, 52 adet senet, 2 adet cep telefonu, 45 adet sentetik hap, 630 adet elektronik sigara kartuşu, 362 paket kaçak sigara, 878 adet sigara sarma kağıdı, 560 adet kaçak cinsel içerikli jel, 101 adet elektronik sigara ve 96 adet sahte/taklit ürün ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Zirvede ezber bozan çıkış! Avrupalı liderlerin yüzlerine söyledi
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Kardeş katliamı kamerada! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı
ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok
Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı

Bu sevimli ufaklık bakın kimin kardeşiymiş! Gol sevinci dillere düştü
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı