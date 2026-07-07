Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve sahte alkol denetimleri sürüyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alalında Haziran ayında 113 uyuşturucu olay meydana geldi. Bu olaylarda 118 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklanırken, 5 şahsa adli kontrol tedbiri ile uygulandı.

Gerçekleşen olaylarda 1.096 gram sentetik kannabinoid-bonzai, 814 gram kubar esrar, 625 adet sentetik ecza hap, 125 kök kenevir bitkisi, 100 gram skunk esrar, 110 gram kenevir tohumu, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 240 TL para ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alalında 33 KOM olayı meydana geldi. 33 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, bir şüpheli şahsa adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

Yapılan arama çalışmalarında 270 litre sahte/kaçak alkol, 107 kg tütün, 2 bin 504 adet kaçak parfüm, 6 bin 060 adet içi doldurulmuş makaron, 52 adet senet, 2 adet cep telefonu, 45 adet sentetik hap, 630 adet elektronik sigara kartuşu, 362 paket kaçak sigara, 878 adet sigara sarma kağıdı, 560 adet kaçak cinsel içerikli jel, 101 adet elektronik sigara ve 96 adet sahte/taklit ürün ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı