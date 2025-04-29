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Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Aydın'dan gelen bir araçta 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'nde Jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü çocuk toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın'dan Milas'a düzensiz göçmen taşındığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafa Mahallesi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında M.K. (35) isimli şahsın kullandığı 48 T 6711 plakalı ticari araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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