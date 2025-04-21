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Muğla'da Gazeteciye Yapılan Saldırıda İki Tutuklama

Muğla'da Gazeteciye Yapılan Saldırıda İki Tutuklama
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'a yapılan saldırının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'da gazeteciye saldırı olayında 2 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın saldırıya uğraması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Marmaris ilçesinde 15 Nisan'da Çıldır Mahallesi'nde yolda yürüyen Murat Ersan'a saldırıda bulunulması ile ilgili Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve H.T. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, S.N.Y. adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer 2 kişi da serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - 3.Sayfa
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