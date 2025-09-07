Muğla'da Düğün Yemeğine Giden Ailenin Aracı Şarampole Yuvalandı, 2 Ölüm

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu araç 30 metrelik şarampole yuvarlandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Yaka Mahallesi Ustalar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıkan S.K.(29) idaresindeki 48 M 0806 plakalı araç iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı Girgin (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve Emir Taha Girgin (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hastanede son nefesini verdi

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan 2 yaşındaki Emir Taha Girgin de hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.