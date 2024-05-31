Muğla'da Cinsel İstismar Olayı Ortaya Çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt Mahallesi Muhtarı Meral Uysal'ın şüphesi, Türkiye gündemine oturan ve yıllardır devam eden cinsel istismar olayını ortaya çıkardı.

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında bugün ortaya çıkan Ortaca'daki olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Programda Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Yalnız'ın, yanında yaşayan 3 kıza yıllardır cinsel istismar ettiği ortaya çıkarken, olayın ortaya çıkmasını Ekşiliyurt Mahallesi Muhtarı Meral Uysal'ın şüphelenmesi sağladı.

2 ay önce muhtarlığa seçilen Meral Uysal, Selahattin Yalnız'ın bir süre önce kendisini aradığını ve kızlarının kaybolduğunu söyleyerek yardım istediğini belirterek, "Evine gittim, bana 'benim kızlar kaçtı' dedi. Hangi kızlar deyince, 'benim baktığım kız ile hanımın kızı kaçtı, bulmama yardımcı ol' dedi. O akşam 3-4 saat evinde onunla konuştum. Engelli kızı da oradaydı. Konuşmalarında ve hareketlerinde tutarsızlık vardı" dedi.

Selahattin Yalnız'ın kızların kendisine uyku ilacı verdiğini ve onu öldürmek istediğini söylediğini belirten Muhtar Meral Uysal, "Yıllardır pazarcılık yapıyorum, insanların tavır ve davranışlarından az çok çözebiliyorum. O gün konuşması ve davranışlarında çok tezat vardı. Bana konu ile ilgili Müge Anlı'yı aradığını ama sonra vazgeçtiğini söyledi. Kendisine, 'bu kızlar seni öldürmek istediyse iftira da atarlar' dedim, 'nereden bildin' dedi. 'Bize tecavüz ettin deriz dediler' diye söyledi. Ben de 'sen Müge Anlı'ya çık' dedim. Oradan ayrıldığımda Müge Anlı'nın programı ile irtibat kurdum. Dönüş yaptılar ve buraya gelerek kendisi ile röportaj yaptılar, program için gün ayarlandı. Ancak ertesi gün Selahattin Yalnız, kızlar ile anlaştığını programa çıkmasına gerek kalmadığını söyledi, ben de program yetkilileri ile tekrar irtibat kurdum. Kendisini ikna ettiler programa çıkacaktı. Canlı yayının ardından, kimseye haber vermeden İstanbul'da kaldığı otelden kaçmış ve Ortaca'ya geri gelmiş. Daha sonra program yetkililerinin ısrarı ile olaylar gün yüzüne çıktı" dedi.

"Olayın başından itibaren çok çetrefilli olduğu belliydi" diyen Muhtar Uysal, "Arkasından bir şey çıkacağını tahmin ediyordum ancak bu kadar olacağını tahmin etmedim. Şüphelendiğim ve Müge Anlı'yı aradığım için, o kızları kurtardığım için mutluyum. Ama geç kaldık, daha önce niye görülmemiş, ben gördüm başkası niye görmemiş ona çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

Meral Uysal son olarak, Selahattin Yalnız'ın yıllardır mağdur ettiği kızlardan engelli olan G.D. ile ilgili de, "Ben o kıza bakmaya talibim. Bana versinler, ben ona bakarım" dedi. - MUĞLA