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Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ve annesi adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayında gözaltına alınan şahıs ile birlikte iki kızın annesi adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve yaşanan gelişmeler...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yanında yaşadığı 3 kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ve gözaltına alınan şahıs ile birlikte iki kızın annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile 2 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış, Fitnat Ertekin'in kızı B.D. (18) ile evlerinde kalan F.T.B.'nin kendisine uyku ilacı verip, parasını alarak kaçtıklarını iddia etmişti.

Olayla ilgili başlatılan araştırmalar neticesinde evden kaçan kızlar, bugün yine aynı programa katıldı. Programda şok eden bir gelişme yaşandı. Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız'ın evine bağlanan Müge Anlı, Selahattin Yalnız'ın evden kaçan 2 kızın yanı sıra, Fitnat Ertekin'in yanlarında yaşayan diğer kızını da yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Müge Anlı, "Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde, sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız" dedi.

Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını iddia etti. Programda söz alan Fitnat Ertekin ise, Selahattin Yalnız'ın 3 kız ile kendisinin kocası olduğu yönünde söylemde bulundu. Ayrıca programda Selahattin Yalnız'ın kızlara şiddette de bulunduğu iddia edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız'ın yaşadığı eve gelerek, Selahattin Yalnız ile birlikte Fitnat Ertekin'ı gözaltına aldı. Selahattin Yalnız bugün saat 13.00 sıralarında emniyete getirildiği sırada bazı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi, polis olayları güçlükle önledi.

Olayın duyulması üzerine gün içinde çok sayıda vatandaş Ortaca Emniyet Müdürlüğü önüne akın etti. Olası olayların önlenmesi için Ortaca'ya, çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar sloganlarla yaşanan olaya tepki gösterdi.

Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından, Selahattin Aydın ile Fitnat Ertekin, tutuklanma istemiyle Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların emniyetten çıkışı sırasında kalabalık grup saldırmak istedi ancak polis ekipleri engel oldu. Her iki zanlı da geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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