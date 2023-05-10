Muğla'da benzinle kendini yaktığı söylenen kadının eşi ve ailesi tarafından yakıldığı ortaya çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdiği ileri sürülen Figen Çoban'ın (40), eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) ve kayınvalidesi Hatice Çoban (65) tarafından yakıldığının ortaya çıktığı olayla ilgili iddianame hazırlandı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdiği ileri sürülen Figen Çoban'ın (40), eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) ve kayınvalidesi Hatice Çoban (65) tarafından yakıldığının ortaya çıktığı olayla ilgili iddianame hazırlandı. Çiftin 6 yaşındaki oğullarının ifadesinde, babasının annesini yaktığını söylediğine de iddianamede yer verildi. Çoban'ın eşi, kayınbiraderi ve kayınvalidesi için 'ağırlaştırılmış müebbet', komşusu Vahit Sarı (52) için ise 5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 Ocak'ta meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulundu. Adrese, jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİ İLE KAYINBİRADERİ GÖZALTINA ALINDI

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otopsisinin ardından Figen Çoban da 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, Hatice Çoban ve komşu Vahit Sarı'yı, savcılığın talimatıyla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BAŞINA DARBE ALMIŞ

İddianamede, Mehmet Emin Ata Çoban, kardeşi Süleyman ve annesi Hatice Çoban'ın şüpheli ve çelişkili durumlarının, olayın intihar olmadığını gösterdiği ifade edildi. Mehmet Emin Ata Çoban'ın olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde de eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianameye yer aldı. Figen Çoban'ın başına aldığı darbe etkisiyle frontal bölgede ekimoz meydana geldiği, bu yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı, sırtüstü yatar vaziyetteyken üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun otopsi raporunda alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkikinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin, kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, toksik düzeyde olmadığı ifade edildi. Tespit edilen karbonmonoksit düzeyinin ise tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı. İddianamede, çiftin 6 yaşındaki oğullarının Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adli Görüşme Odası'nda alınan ifadesinde, babasının annesini yaktığını anlattığına da yer verildi.

BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri de iddianamede belirtildi. Ayrıca, Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek amacıyla, olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olduğunu bildiği markete gittiği vurgulandı. Figen Çoban'ın komşusu Vahit Sarı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 'Biri, eee birisi birilerini yaktı' diye ihbarda bulunduğu, Süleyman Çoban'ın ise olayı görmesine rağmen şüphelilere konuyla ilgili konuşmamalarını söylediği de iddianame belirtildi. Sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban'ın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sanık Vahit Sarı'nın ise 'Suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.