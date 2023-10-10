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Muğla'da balık üretim çiftliğinde çalışan kişi ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir balık üretim çiftliğinde çalışan Samet Adalıoğlu, balık havuzunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.