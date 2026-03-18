Muğla'da 2 ayda 4 bin 128 araç trafikten men edildi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ocak-Şubat ayları asayiş ve güvenlik 'Medya Buluşması'nda Muğla'nın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

2 ayda 514 bin 978 motorlu araç denetlendi

Vali Akbıyık, 2026 yılının ilk iki ayında 447 bin 96 araç ile 67 bin 882 motosiklet ve kullanıcısı denetlendiğini, bunlardan 4 bin 128 aracın trafikten men edildiğini, 934 sürücünün de belgesinin geçici olarak geri alındığını açıkladı. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla, 3 bin 765 okul servis aracı denetlenirken, 18 okul servisine idari para cezası uygulandı.

Terörle mücadele

2026 yılı Ocak-Şubat aylarında Muğla'da terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK-KCK'ya yönelik 16 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 tutuklu, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer taraftan FETÖ operasyonları kapsamında 3 operasyon düzenlenirken, 4 gözaltına alındı bir kişi tutuklandı. DEAŞ terör örgütü yönelik ise 7 operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 92 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 149 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 87'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanıcıları yönelik yapılan çalışmalarda 512 olayda ise 350 kişi gözaltına alındı, 15 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ocak-şubat aylarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 bin 587 gram esrar, 113 gram kokain, 541 gram metamfetamin, 6 bin 270 gram bonzai, 13 bin 213 gram skunk maddesi, 6 gram eroin ve 59 kök kenevir ele geçirildi. Bunun yanında 6 bin 111 adet sentetik ecza, 153 adet ecstasy, 2 adet kaptagon ele geçirildi.

Düzensiz göç ile mücadele

Ocak ve Şubat aylarında düzensiz göçle mücadele kapsamında 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 29 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Yine düzensiz göçle ilgili kullanıldığı ileri sürülen 14 araca el konuldu.

İşletmelerde turizm güvenliği denetimi

Turizm güvenliği kapsamında ocak-şubat aylarında 489 turizm tesisi ve turizm acentesi denetlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın turizm güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerde toplam 230 tekne denetlenirken, 40 tekne hakkında hayata yasal işlem uygulandı. İl Göç Müdürlüğü'nün turizm güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerde ise 63 otel denetlendi, denetimlerde 46 yabancı şahıs sorgulandı, yakalanan göçmen sayısı ise 9 kişi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün denetimlerde ise gıda güvenliğinde 3 bin 362 denetim yapıldı. Bu denetimlerde 24 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ruhsatsız ve yüksek sesle müzik yayın yapan 4 işletmeye ise kapatma cezası verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı