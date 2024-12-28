Muğla'da Aranan Şahıs 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 12 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme 5, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma 4, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 2, vergi usul kanununa muhalefet suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan 17 yıl, 3 ay, 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 51 yaşındaki B.Y. Bodrum Torba Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.Y. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA