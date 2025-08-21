Muğla'da Alabora Olan Teknedeki 2 Çocuk Sağ Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan 2 çocuk, Sahil Güvenlik İHA'sının tespiti ile kurtarıldı. 8 kişinin bulunduğu tekneden 6 kişi kurtarılırken, kaybolan çocuklar için geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldü ve başarılı bir şekilde sağ olarak bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan 2 çocuk, Sahil Güvenlik İHA'sının tespiti üzerine ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3'ü Sahil Güvenlik botuna alınan, 3'ü de kayalıklardan tahliye edilen 6 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bölgeye gönderilen İHA ile yürütülen çalışmalar sonucu çocukların denizdeki yeri İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen botlar çocukları sağ olarak kurtardı.

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeliyle çalışmalara destek verdiği arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanırken, ekipler normale döndü. - MUĞLA

