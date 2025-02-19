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Muğla'da 8 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da 8 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. isimli şahıs Seydikemer'de yakalandı. Şahıs, bilişim sistemleriyle hırsızlık ve uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere birçok suçtan aranıyordu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu 8 ayrı suçtan aranan şahıs, Seydikemer'de yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları üzerine 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.C. isimli şahıs, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Seydikemer İlçesi'nde yakalandı. Şüphelinin ayrıca bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

S.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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