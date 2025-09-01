Muğla'da 7'si Çocuk 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede, 7'si çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Seydikemer ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82), Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22) ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 16 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) müştereken yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa