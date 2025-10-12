Haberler

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.3 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06: 40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi. AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHiçlik:

Depremler insanlara veya canlı varlıklara zarar vermemeli. Kainat sesimizi duymalı. Deprem istemiyoruz çünkü etrafda büyük binalar var.

Haber YorumlarıKamile Soyteki:

Bunu kim okuyorsa yüzüne gözüne yanaklarının ucuna can gelsin. güneş kalbine dokunsun göz bebeklerinden kalbine ulaşsın. İçi ışıl ışıl parlasın. hayattan korkmasın, kendini akışa hop diye bıraksın. başından aşağı kova kova şans dökülsün veeee sevdikleri hep yanında olsun Amin…

Haber YorumlarıHakan Taş:

4.1 e deprem mi diyorsunuz

