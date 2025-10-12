Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06: 40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi. AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.