Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Muğla'nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.3 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.
Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06: 40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi. AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.