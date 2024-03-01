Muğla'da 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye sevk edildi. Hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA