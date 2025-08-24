Muğla-Antalya Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muğla- Antalya Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Devrant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AYE 860 plakalı motosiklet ile 34 MCU 215 ve 35 ACR 827 plakalı iki kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA