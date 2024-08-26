Muğla-Antalya Karayolu'nda trafik kazası: Bir kişi ağır yaralandı
Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Gökova ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.O. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Gökova ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 NC 582, 48 A 0376 plakalı araç ile 41 ATB 945 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.O. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü M.O.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA