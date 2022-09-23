Muğla yerel haberleri | Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüm Birimleriyle Yangın Bölgesinde Görev Aldı

Muğla haberlerine göre Marmaris Adaköy’de çıkan orman yangını, yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 620 hektar alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda 132 personel ve 73 araçla aktif görev aldı.

Marmaris Adaköy'de çıkan orman yangını, yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 620 hektar alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda 132 personel ve 73 araçla aktif görev aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı (Yalancı boğaz) Adaköy mevkiinde geçen çarşamba günü saat 12.20 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın yaklaşık 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, 620 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının başladığı ilk andan itibaren alevlerin kontrol altına alınması için mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sahada aktif görev aldı.

YANGIN İŞÇİLERİNE ÇORBA DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi, yangına 73 araç ve 132 personelle müdahalede bulundu; bölgeye, yaşanacak olası elektrik kesintisine karşı jeneratör araçları ve görevli personelin kumanya ihtiyacının giderilmesi için de ikram aracı gönderdi. Yangına müdahale eden personele çorba, ekmek, su ve çay dağıtımı yapılırken, Büyükşehir sağlık ekipleri de yangın alanında hazır bulunarak dumandan etkilenen ekiplere tıbbi destek sağladı.

BAŞKAN GÜRÜN GECE BOYU YANGIN SAHASINDAYDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, beraberinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan ve CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile yangın bölgesine gitti. Gece geç saatlere kadar yangın bölgesinde kalan Başkan Gürün yangına müdahale eden ekiplerden sürekli bilgi aldı.