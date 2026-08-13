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Mudurnu'da kümes yangını faciaya dönüşmeden söndürüldü

Mudurnu'da kümes yangını faciaya dönüşmeden söndürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk kümesleri çevresinde çıkan ot yangını, itfaiye, orman ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, kümeslere zarar gelmedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tavuk kümeslerinin çevresinde çıkan ot yangını itfaiye, orman ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyü Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy Muhtarı Muzaffer Yalçın'a ait tavuk kümeslerinin çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otların tutuşması sonucu çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Mudurnu İtfaiyesi ve Orman Teşkilatına bağlı arazözler alarma geçerek bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar, köye ait su tankerleriyle alevlere müdahale edildi. Köy halkının ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, tavuk kümeslerine ve daha geniş alanlara yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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