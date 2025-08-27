Mudurnu'da Boş Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

Abant Gölü yakınlarındaki Radyo ve Televizyon Anteni İstasyonu'nun bulunduğu mevkide hayvanlarını otlatan İsmail Kocasoy, ineklerinden birinin boş su kuyusuna düştüğünü fark etti. İneği kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan Kocasoy, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineğin mahsur kaldığı kuyuda kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla önce kuyunun çevresini genişletti, daha sonra halatlarla bağladıkları ineği itfaiye aracına ait vinç yardımıyla kuyudan çıkardı. Yara almadan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. Ekipler, başka bir olayın yaşanmaması için atıl durumdaki kuyunun üzerini kapatarak önlem aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
