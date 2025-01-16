Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde yer alan bir lisede dün dehşet yaşandı. Okul müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki B.Y.E'nin ifadesi ortaya çıktı. Asıl hedefinin okulda takıntılı olduğu kız öğrenci olduğunu söyleyen B.Y.E'nin ifadesinin her satırı kan dondurdu.

KIZ ÖĞRENCİYİ BULUŞMAYA ÇAĞIRMIŞ

Şüpheli genç, emniyetteki ifadesinde bir gün önce, "Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi. Mesajın ardından korkan kız öğrenci ertesi gün okula gitmedi.

ÇANTASINI KONTROL ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

B.Y.E. ertesi gün okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti. Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısı S.Ç'nin odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç., öğrencisine "Çantanda bir şey mi var?" diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu.

"ASIL AMACIM O KIZDI"

Şüpheli genç polise olayları anlatırken, "O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı." dediği öğrenildi.

Şüphelinin kız öğrenciye attığı mesajlar şöyle: