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Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

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Büyükçekmece'de 16 yaşındaki öğrencinin okul müdür yardımcısını boğazından bıçaklandığı olaya ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Genç, emniyetteki ifadesinde asıl hedefinin takıntılı olduğu kız öğrenci olduğunu söyledi. Şüpheli, "O kız okula gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" dedi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde yer alan bir lisede dün dehşet yaşandı. Okul müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki B.Y.E'nin ifadesi ortaya çıktı. Asıl hedefinin okulda takıntılı olduğu kız öğrenci olduğunu söyleyen B.Y.E'nin ifadesinin her satırı kan dondurdu.

KIZ ÖĞRENCİYİ BULUŞMAYA ÇAĞIRMIŞ

Şüpheli genç, emniyetteki ifadesinde bir gün önce, "Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi. Mesajın ardından korkan kız öğrenci ertesi gün okula gitmedi.

ÇANTASINI KONTROL ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

B.Y.E. ertesi gün okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti. Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısı S.Ç'nin odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç., öğrencisine "Çantanda bir şey mi var?" diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu.

"ASIL AMACIM O KIZDI"

Şüpheli genç polise olayları anlatırken, "O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı." dediği öğrenildi.

Şüphelinin kız öğrenciye attığı mesajlar şöyle:

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıKerem Sarıtaş null:

İdam lütfen İdam İdam İdam

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Haber YorumlarıHalit:

dürüstlerin yaşam hakkı için idam gelmeli

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAdem Sakar:

16 yaşındasın bu kin bu öfke neden ? Ben 16 yaşındayken doğru düzgün aklım çalışmazdı bu nedir be

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıDemir Acer:

sapik bir piskopat potansiyel bir kalike genc diyorsunuz ne kadarda masum bir kucuk cocuk degilmi haberler nokta com

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıFLOZOF:

O kızın babası kim ise tedbir almalı Okuldakiler kızın velisini bilgilendirmelidir. Bir babanın veya bir devletin kızını nasıl koruduğunu bu vahşiye öğretmeliler. Kimse sahipsiz değil Hele hele kız cocukları.. Bazıları kendini ormanda yaşadığını düşünüyorsa orman kanunu iyi öğrenmelidirler Bu orman sizi saklamaz Eğer ki devleti tanımıyorlarsa devlet de sizi affetmez Herkes haddini bilmeli

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

REEİİİSSSSSSSSSSSSSSSS...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHakimbey:

Fotoğrafta yüzü puslu gencin üzerinde askeri okul üniforması var , ne alaka acaba

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

böylelerine ibreti alem cezası vermek gereke başka türlü toplumda bunlar bitmez

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Umarım hapishanedeki büyüklerimiz bu gencimizi uyarır ıslah eder

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Sana boşuna mı oy verdik Tayyip neden idamı getirmiyorsun neden korkuyorsun şeriat neden yok cinayet işleyenler yaşadıkça cinayetler cogalacaktir adam öldürenin cezasi idamdir

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