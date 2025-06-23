Mudanya'daki Zeytinlikte Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin ağaçlarının arasından yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zeytin ağaçlarının arasından yükselen alevler, geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Zeytinlik alandan yükselen dumanlar, biranda alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti.

Rüzgarın da etkili olduğu gecede, ekiplerin hummalı çalışması sonucu alevler büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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