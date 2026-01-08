Haberler

Fırtına tarihi kiliseyi de vurdu

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan fırtına, Aydınpınar Kilisesi'nin bir kısmının çökmesine neden oldu. Olayda çevredeki yapılar da zarar gördü, mahalle muhtarı acil önlem çağrısında bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan tarihi Aydınpınar Kilisesi, etkili olan fırtına nedeniyle kısmen çöktü. Olayda çevredeki yapılar da zarar görürken, mahalle muhtarı yetkililere acil çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, tarihi kilise yapısının bir bölümünün çökmesine neden oldu. Yıkılan duvardan kopan taşlar, Aydınpınar Camii'nin minaresi, şadırvanı ve musalla taşında hasara yol açtı. Ayrıca park halinde bulunan bir aracın üzerine düşen taşlar nedeniyle araçta maddi zarar meydana geldi.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananların ardından Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Asa, yapı çevresinin güvenli hale getirilmesi ve muhtemel yeni çökme riskine karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
