Taksicilerden vefa...Ölen muhabbet kuşları için mini mezar yaptılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksi durağı sakinleri, 'Berduş' adını verdikleri kuşun ölümü sonrası onun anısını yaşatmak amacıyla mini mezarlık yaptılar. Taksiciler, Berduş'un yaşamlarının bir parçası olduğunu ve onu çöpe atmayı düşünmediklerini ifade ettiler.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksi durağı sakinleri, Berduş adını verdikleri muhabbet kuşu ölünce onun anısını yaşatmak için taksi durağının yanına mini mezarlık yaptılar.

Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Mudanya Taksi Durağı'nda beslenen ve "Berduş" adı verilen muhabbet kuşunun ölümü, duraktaki şoförleri derinden üzdü. Durağın adeta maskotu haline gelen Berduş'u çöpe atmaya gönülleri razı olmayan taksiciler, kendi imkanlarıyla mini bir mezarlık yaptı.

Uzun süredir durakta yaşayan Berduş'un, şoförler arasında "durağın muhabbetçisi" olarak anıldığını belirten esnaf, kuşun yalnızca bir hayvan değil, günlük hayatın neşe kaynağı olduğunu dile getirdi. Şoförler, "Bizlerle konuşur, seslenir, müzikler çalardı. Can taşıyan bir canlıydı. Çok seviyorduk. Kaybettiğimizde gerçekten çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Berduş'un ölümü sonrası onu çöpe atmayı hiç düşünmediklerini vurgulayan taksiciler, "Kuşlarımız da bir can taşıyor. Neden çöpe atalım? Bir mezarı olsun istedik" dedi.

Bu düşünceyle durağın yanına küçük bir mezar yapan şoförler, Berduş'u her gün hatırladıklarını söylediler.

Mini mezarlığı gören vatandaşların hüzün yaşaması da dikkat çekti.

Taksicilerin bu davranışı, hayvan sevgisi ve vefa duygusunun anlamlı bir örneği olarak takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

