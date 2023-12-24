Mudanya'da Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkolden oluşan içkilerin imalat ve satışı konusunda Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekipleri, ilçede 42 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkolü önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Yılbaşının yaklaşması nedeniyle piyasaya kaçak ve sahte alkol sokmaya çalışanlara, ilçe emniyet müdürlüğü göz açtırmıyor.

Bu çalışmalar kapsamında farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, 8 adet birer litre ve 4 adet 70 cc'lik şişelere doldurulmuş el yapımı olduğu düşünülen toplamda 11 litre viski ele geçirildi.

Diğer bir operasyonda ise yabancı plakalı bir aracın içerisinde yurt dışı bandrollü birer litrelik 16 adet viski, 10 adet birer litrelik votka ve 5 adet birer litrelik rakı, toplamda 31 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Toplamda 31 litre kaçak ve sahte alkolün ele geçirildiği farklı zamanlı operasyonlarda yakalanan S.A. ve A.H. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA