Mudanya'da Tarihi Eser Satmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı

Mudanya'da Tarihi Eser Satmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesinde tarihi eser satmaya gelen iki şahsı yakaladı. Yapılan aramada, antik döneme ait 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine tarihi eser satmaya gelen 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine satılmak üzere tarihi eser getirildiği istihbaratına ulaştı. Ekipler, 2 şüphelilerin kullandığı motosikleti Mudanya ilçesi girişinde önünü keserek durdurdu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada antik döneme ait 125 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirildi.

Şüpheliler T.Ö (47) ve S.B(46) gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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