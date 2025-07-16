Mudanya'da Tarihi Eser Satmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesinde tarihi eser satmaya gelen iki şahsı yakaladı. Yapılan aramada, antik döneme ait 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine tarihi eser satmaya gelen 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine satılmak üzere tarihi eser getirildiği istihbaratına ulaştı. Ekipler, 2 şüphelilerin kullandığı motosikleti Mudanya ilçesi girişinde önünü keserek durdurdu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada antik döneme ait 125 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirildi.
Şüpheliler T.Ö (47) ve S.B(46) gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa