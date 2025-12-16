Bursa'nın Mudanya ilçesinde pazardan eve dönerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.'nın (26) kullandığı 16 BHM 231 plakalı motosiklet, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö.'ye (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrularak yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA