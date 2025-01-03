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Mudanya'da Kaza: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Mudanya'da Kaza: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
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Mudanya ilçesinde park etmek isteyen bir otomobile, karşıdan gelen bir araç çarptı. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Mudanya ilçesinde ilk önce park etmek isteyen otomobile, daha sonra ise karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı araçtan kurtarıldı.

Kaza, Mudanya ilçesinde aday sürücülerin eğitim gördüğü alanda gerçekleşti. Seyir halindeki bir araç, sağ şeritte park etmeye çalışan bir sürücü kursuna ait otomobile yandan çarptı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kazanın meydana geldiği yerde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün otomobili, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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