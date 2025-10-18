Haberler

Mudanya'da Kanalizasyon Bağlantısında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Mudanya'da Kanalizasyon Bağlantısında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki kardeş, yeni yaptıkları evlerinin kanalizasyon bağlantısını yaparken meydana gelen göçükte hayatını kaybetti. Yakınları, Mudanya Devlet Hastanesi önünde gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yeni yaptıkları evlerinin kanalizasyon bağlantısı için çukur kazarken meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin yakınları, Mudanya Devlet Hastanesine akın ederek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyon hattını ana gidere bağlamak isteyen İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal kardeşler, kazı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altından çıkarılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evlerini kendi imkanlarıyla yapan kardeşlerin, bağlantı çalışması sırasında yaşanan kazada yaşamlarını yitirmesi mahallede büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi duyan yakınları, Mudanya Devlet Hastanesi önüne akın ederek, gözyaşlarına boğuldu.

İbrahim ve Mehmet Uysal'ın cenazeleri, yarın öğle namazına müteakip Hasköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm olursa garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan canlı yayında Filistin mesajı: Garantör olmaya hazırız
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.