Mudanya'da Kanalizasyon Bağlantısında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yeni yaptıkları evlerinin kanalizasyon bağlantısı için çukur kazarken meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin yakınları, Mudanya Devlet Hastanesine akın ederek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyon hattını ana gidere bağlamak isteyen İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal kardeşler, kazı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altından çıkarılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evlerini kendi imkanlarıyla yapan kardeşlerin, bağlantı çalışması sırasında yaşanan kazada yaşamlarını yitirmesi mahallede büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi duyan yakınları, Mudanya Devlet Hastanesi önüne akın ederek, gözyaşlarına boğuldu.

İbrahim ve Mehmet Uysal'ın cenazeleri, yarın öğle namazına müteakip Hasköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA