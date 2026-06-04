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Yaz tatilinde deniz polislerinden kritik uyarılar

Yaz tatilinde deniz polislerinden kritik uyarılar
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Bursa Mudanya'da Sami Evkuran Anadolu Lisesi'nde deniz polisi ekiplerince öğrencilere yönelik boğulma vakalarına karşı farkındalık semineri düzenlendi. Seminerde, bilinçsiz müdahale ve paniğin riskleri anlatıldı, can güvenliği için uyarılar yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Sami Evkuran Anadolu Lisesi'nde, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte deniz polisi ekiplerince öğrencilere yönelik farkındalık semineri düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, denizlerde ve iç sularda meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı alınması gereken tedbirler detaylı şekilde anlatıldı. deniz polisi ekipleri, boğulma tehlikesi yaşayan bir kişiye yaklaşırken öncelikle kendi güvenliğinin düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Panik yapmak hem boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi hem de yardım etmeye çalışan kişiyi riske atar. Böyle durumlarda sakin kalınmalı ve profesyonel ekiplerden yardım istenmelidir" ifadelerini kullandı.

Seminerde, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye bilinçsiz şekilde yaklaşılmaması gerektiği vurgulanırken, "Yüzme bilseniz bile doğrudan suya atlamak her zaman doğru bir yöntem değildir. Öncelikle çevredeki can simidi, ip veya benzeri ekipmanlardan faydalanılmalı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmelidir" denildi.

Sunum sırasında görev yaptıkları süre boyunca karşılaştıkları olaylardan örnekler de paylaşan ekipler, yaşanmış olaylar üzerinden öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çeken polisler, "Tehlikeli ve yasaklı bölgelerde denize girmeyin. Uyarı levhalarını dikkate alın. Birkaç dakikalık dikkatsizlik geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" sözleriyle öğrencilere uyarılarda bulundu.

Keyifli ve interaktif geçen seminerde öğrenciler merak ettikleri soruları deniz polisi ekiplerine yöneltme fırsatı bulurken, verilen bilgilerin yaz tatili öncesinde önemli bir farkındalık oluşturdu.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bilgilendirme çalışmalarına hız veren deniz polisi ekiplerinin, farklı okullarda da benzer eğitim ve seminerler düzenleyerek çocukları ve gençleri bilinçlendirmeye devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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