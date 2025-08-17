Mudanya'da Çöplük Yangını Zeytinliklere Sıçradı

Mudanya'da Çöplük Yangını Zeytinliklere Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Mürsel Mahallesi'nde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçradı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak yangında 3 dönümlük alan ve bir elektrik direği zarar gördü.

Mudanya Mürsel Mahallesi'nde çöplüğe dökülen atıklardan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki anız ve zeytinliklere sıçradı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çöplükten dumanların yükseldiğini fark eden mahalleliler, traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla yangına müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan ile bir elektrik direği zarar gördü. Bazı zeytin ağaçlarının da yangından etkilendiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.