Mudanya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde chalılar arasında çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek paniğe yol açtı ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Eğerce mevkiinde çalılık alanda başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevrede panik yaşatırken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölge halkı da ekiplere destek oldu.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa