Mudanya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Eğerce mevkiinde çalılık alanda başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevrede panik yaşatırken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölge halkı da ekiplere destek oldu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA